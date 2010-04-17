Росія має повернути уран Україні

01:31, 17 квітня 2010
Наука та IT
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Пояснює міністр закордонних справ

Український високозбагачений у Росії має бути зведений до низькозбагаченого і повернений Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко в ефірі телеканалу Інтер.

"Високозбагачений уран має піти у Росію, щоб його звели до низькозбагаченого і він має бути повернутий для досліджень, для використання українською стороною", - наводить його слова Українська правда.

Крім того, міністр нагадав, що низькозбагачений уран також мають надати Україні США.

Також він наголосив, що Україна, зокрема Харківський фізико-технічний інститут, отримає прискорювач нейтронів - "найсучаснішу унікальну установку для самих високотехнологічних наукових досліджень".

"З точку зору науковців, ми не просто виграли, ми відкрили їм нове життя", - зазначив Грищенко.

Крім того, він заявив: "Ми стикаємося з унікальною ситуацію, коли люди, які нічого не розуміють у ядерній тематиці, намагаються нав`язати суспільству думку, що вони знають краще за ядерників".

У понеділок під час переговорів з президентом США Бараком Обамою президент України Віктор Янукович заявив про намір Києва повністю позбутися своїх запасів високозбагаченого урану до 2012 року.

 

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