Росія має повернути уран Україні

Український високозбагачений у Росії має бути зведений до низькозбагаченого і повернений Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Костянтин Грищенко в ефірі телеканалу Інтер.

"Високозбагачений уран має піти у Росію, щоб його звели до низькозбагаченого і він має бути повернутий для досліджень, для використання українською стороною", - наводить його слова Українська правда.

Крім того, міністр нагадав, що низькозбагачений уран також мають надати Україні США.

Також він наголосив, що Україна, зокрема Харківський фізико-технічний інститут, отримає прискорювач нейтронів - "найсучаснішу унікальну установку для самих високотехнологічних наукових досліджень".

"З точку зору науковців, ми не просто виграли, ми відкрили їм нове життя", - зазначив Грищенко.

Крім того, він заявив: "Ми стикаємося з унікальною ситуацію, коли люди, які нічого не розуміють у ядерній тематиці, намагаються нав`язати суспільству думку, що вони знають краще за ядерників".

У понеділок під час переговорів з президентом США Бараком Обамою президент України Віктор Янукович заявив про намір Києва повністю позбутися своїх запасів високозбагаченого урану до 2012 року.