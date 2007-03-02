США створюють нову водневу зброю

Міністерство енергетики США найближчим часом має оголосити про початок робіт над новою водневою зброєю, першою за двадцять років.

Про це повідомляє NEWSru з посиланням на видання The Los Angeles Times. Працювати над нею, за даними газети, повинні три збройові лабораторії країни.

Над розробкою нової бомби працювали кілька груп учених з Каліфорнії і Нью Мексико з минулого року. Нова зброя має замінити нинішню ядерну боєголовку, що використовується на балістичних ракетах морського базування Trident.

Контракт на нову розробку є першим за останні два десятиліття кроком США з розробки нової ядерної зброї.

Вартість всієї програми, про яку мають оголосити військові, засекречена, але, за даними експертів, вона може становити десятки мільярдів доларів. Мова йде не тільки про розробку бомби, а й про створення нових заводів для запуску зброї нового покоління.

Військові особливо виділяють один критерій, яким повинна бути наділена нова американська зброя: засоби управління нею. Річ у тому, що бомба не повинна діяти, якщо вона потрапить до рук терористів.

Прихильники нових розробок говорять, що нинішня ядерна зброя застаріває і може рано чи пізно становити загрозу. Нова бомба не повинна нести таку ядерну небезпеку. Підкреслюється, що й нових військових цілей у цієї зброї не буде - за винятком тих, що Сполучені Штати мають зараз.

Всі ці аргументи повинні переконати американських демократів, чиї голоси впродовж останнього часу відіграють дуже велику роль у військових і ядерних питаннях США.