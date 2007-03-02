США створюють нову водневу зброю
Вона має замінити нинішню ядерну боєголовку на балістичних ракетах
Міністерство енергетики США найближчим часом має оголосити про початок робіт над новою водневою зброєю, першою за двадцять років.
Про це повідомляє NEWSru з посиланням на видання The Los Angeles Times. Працювати над нею, за даними газети, повинні три збройові лабораторії країни.
Над розробкою нової бомби працювали кілька груп учених з Каліфорнії і Нью Мексико з минулого року. Нова зброя має замінити нинішню ядерну боєголовку, що використовується на балістичних ракетах морського базування Trident.
Контракт на нову розробку є першим за останні два десятиліття кроком США з розробки нової ядерної зброї.
Вартість всієї програми, про яку мають оголосити військові, засекречена, але, за даними експертів, вона може становити десятки мільярдів доларів. Мова йде не тільки про розробку бомби, а й про створення нових заводів для запуску зброї нового покоління.
Військові особливо виділяють один критерій, яким повинна бути наділена нова американська зброя: засоби управління нею. Річ у тому, що бомба не повинна діяти, якщо вона потрапить до рук терористів.
Прихильники нових розробок говорять, що нинішня ядерна зброя застаріває і може рано чи пізно становити загрозу. Нова бомба не повинна нести таку ядерну небезпеку. Підкреслюється, що й нових військових цілей у цієї зброї не буде - за винятком тих, що Сполучені Штати мають зараз.
Всі ці аргументи повинні переконати американських демократів, чиї голоси впродовж останнього часу відіграють дуже велику роль у військових і ядерних питаннях США.