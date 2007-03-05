У Женеві Opel представить прототип великого купе (фоторепортаж)

На автошоу в Женеві компанія Opel представить концептуальний автомобіль, що одержав назву Opel GTC Concept. Ця новинка є великим чотиримісним купе, виконаним в новому фірмовому стилі німецької марки. При цьому частина експертів вважає, що GTC Concept - прототип аналогічної серійної моделі, а інші не виключають, що приблизно так може виглядати все сімейство Opel Vectra наступного покоління.

Основними рисами зовнішності новинки є більш "зализані", але при цьому "м`язисті" форми кузова, вже знайома форма грат радіатора з хромованою смужкою у верхній її частині, а також нижній повітрозабірник модної, трапецієвидної форми.

Задня ж частина кузова, особливо форма задніх ліхтарів і кришки багажника, за своїм дизайном нагадує ті, що випускаються зараз Opel Astra і Corsa.

Всередині Opel GTC Concept дуже схожий на серійний автомобіль - швидше за все, нова Opel Vectra одержить такий же інтер`єр, але з невеликими доопрацюваннями.

Тут з`явилася виразніша центральна консоль з безліччю кнопок, оригінальне рульове колесо трьохспиці, підлокітник між передніми сидіннями незвичайної форми і стильне оформлення дверних оббивок. Крім того, прилади у GTC Concept заховані в індивідуальні "розтруби", як на інших спортивних автомобілях.

Виставковий зразок Opel GTC Concept укомплектований 2,8-літровим мотором V8 потужністю близько 300 кінських сил, а також шестиступінчастою механічною коробкою передач і системою постійного повного приводу.

Лента.ру

Фотокомпанії Opel