У Києві буде обмежений доступ дітей до комп’ютерних клубів

Київська міська рада прийняла рішення, яким обмежила відвідування дітьми комп’ютерних клубів щоденно з 8-ї до 14-ї години (крім канікул та вихідних днів) та ввечері з 21-ї години.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення підтримала більшість депутатів Київради на сьогоднішньому пленарному засіданні. Рішення прийнято, враховуючи негативний вплив на формування особистості та психічне здоров’я дітей, виникнення залежності від азартних, комп’ютерних ігор та інтернет-залежності, а також з метою впорядкування діяльності комп’ютерних клубів та закладів, що надають послуги з доступу до мережі Інтернет на території Києва.

Депутати доручили Київській міській держадміністрації розробити та подати на затвердження Київраді до 1 червня цього року Програму заходів щодо запобігання формуванню та розвитку залежності від азартних та комп’ютерних ігор серед дітей.

Київрада також заборонила суб’єктам господарювання, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет та утримують відповідні заклади, продаж дітям алкогольних, слабоалкогольних напоїв у інтернет-клубах, інтернет-кафе, інтернет-барах, комп’ютерних клубах тощо, а також надавати дітям доступ до інтернет-ресурсів, що пропагують порнографію, насильство, жорстокість та інші асоціальні явища.

Депутати зобов’язали власників комп’ютерних клубів розмістити на видному місці інформацію щодо режиму роботи інтернет-клубів, комп’ютерних клубів, а також інформацію про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв. При порушенні цих правил договір оренди з власником клубу чи кафе, що має доступ до Інтернету, буде розриватися.

Крім того, до 1 червня при КМДА буде створено постійно діючу комісію з питань контролю за діяльністю комп’ютерних клубів, які розташовані на території Києва. До діяльності комісії будуть залучені представники служби у справах неповнолітніх Головного управління у справах сім’ї та молоді, міського центру соціальних служб, а також депутати Київради.