Україна має намір створити свою Силіконову долину

Український уряд має намір створити свою Силіконову долину, заявив прем`єр-міністр Микола Азаров у п`ятницю в ефірі програми "Велика політика з Євгеном Кисельовим".

"Звичайно, ми створимо таку долину", - сказав Азаров. При цьому прем`єр-міністр не виключив, що розміститися вона може під Києвом.

Силіконова, або точніше Кремнієва долина (Silicon Valley) - територія в Каліфорнії (США), відома великою щільністю високотехнологічних компаній, пов`язаних з розробкою і виробництвом комп`ютерів та їх складових, особливо мікропроцесорів, а також програмного забезпечення, пристроїв мобільного зв`язку, біотехнології тощо. Виникнення і розвиток цього технологічного центру пов`язане із зосередженням провідних університетів.

Російський аналог Кремнієвої долини - технопарк під назвою Сколково - будується в Підмосков`ї на виділеній території. Там створюються спеціальні умови для досліджень і розробок в енергетиці, ядерних, космічних технологіях, телекомунікації і навігаційних системах, медичних і комп`ютерних технологіям, програмному забезпеченні.