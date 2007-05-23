У США вигадали спосіб боротьби із шпигунськими програмами

Палата представників США ухвалила законопроект про запобігання використання шпигунських програм (spyware) в злочинних цілях, повідомляє Associated Press. Білль передбачає покарання за крадіжку персональних даних за допомогою таких програм, натомість захищає власників інтернет-бізнесу, які використовують spyware для збору даних про смаки та потреби користувача.

Згідно з новим законом, за використання spyware в злочинних цілях, або за доступ до комп`ютера без авторизації передбачене тюремне ув’язнення строком до п`яти років. За збір персональної інформації без відома користувача або пошкодження комп`ютера зловмисник може бути засуджений на два роки в`язниці.

Також палата представників США запропонувала виділяти по 10 мільйонів доларів щороку протягом наступних чотирьох років для відвернення "фішингу" (використання фальшивих електронних листів від фінансових структур з метою крадіжки інформації про банківські рахунки та кредитні карти користувача) і "фармінгу" (переспрямування інтернет-трафіку на підставні сайти з тією ж метою).

Лента.ру