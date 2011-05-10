У Пекіні виникла масова бійка за нові білі смартфони

У Пекіні кілька осіб постраждали в результаті масової бійки, що сталася біля входу в магазин компанії Apple, де розпочався продаж смартфона iPhone 4 білого кольору, повідомляє Газета.ру.

За даними CNN, конфлікт спровокував покупець, який спробував пройти до магазину без черги. Після третьої спроби, охорона Apple Store вирішила затримати чоловіка і випровадити його за межі території магазину, однак на співробітників Apple накинувся родич затриманого.

У результаті надзвичайної події адміністрація магазину вирішила закрити вхідні скляні двері.

Через обвалення дверей чотири людини отримали травми і були доставлені до лікарні. Робота магазину тимчасово припинена, поліція проводить огляд місця події.

У Китаї після початку 6 травня продажів планшета iPad 2 і смартфона iPhone 4 з білим корпусом біля магазинів Apple Store утворилися великі черги.