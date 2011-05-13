Донецька влада хоче повернути молодих науковців з-за кордону

Донецька обласна державна адміністрація має намір повернути молодих науковців з-за кордону для роботи в регіональному технопарку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови Донецькою ОДА Марина ЧЕРЕНКОВА сьогодні на засіданні регіонального комітету з економічних реформ.

За словами М.ЧЕРЕНКОВОЇ, в німецькому технопарку авторами 80% проектів є молоді науковці з України та Росії.

«Делегацію облдержадміністрації і облради шокувало під час поїздки до Німеччини те, що авторами суперпроектів з медицини, технологічних проектів були люди з російськими і українськими прізвищами», - зазначила вона.

М.ЧЕРЕНКОВА додала, що в Донецькій області необхідно розробити програму повернення молодих учених.

«Багато хто працює вахтовим методом, зокрема в наукових технопарках Німеччини та Англії. Це наші вчені, у яких залишилися тут сім`ї. Хоча їм пропонує інший уряд повний соціальний пакет. Тих, хто вирішив виїхати, ми вже не повернемо. Але тих, хто працює по 6 місяців через суперумови і устаткування, у нас є шанс залишити. Зробити якірні майданчики, створити умови і залучити в регіональну команду», - розповіла вона.

Як повідомлялося, в Старобешевському районі Донецької області планується створити технопарк. На цей проект з різних джерел виділяється 70 млн. грн. Проект розрахований на 5 років, передбачається, що технопарк займе майданчик 3 га.