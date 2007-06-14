Microsoft запатентувала визначник номера за голосом

Компанія Microsoft запатентувала систему розпізнавання людського голосу для визначення телефонного номера. Судячи з опису, система ідентична методові впізнавання співрозмовника за голосом людським мозком, повідомляє The Inquirer.

Розробка аналізуватиме голос того, хто дзвонить і порівнюватиме його з акустичними характеристиками попередніх співрозмовників з бази прикладів. Якщо в базі немає аналогічних характеристик, той, хто дзвонить, буде ідентифікований як новий абонент, а дані його голосу будуть записані.

Система ідентифікуватиме того, хто дзвонить, після отримання зразка голосу. Або той, хто дзвонить, муситиме сказати "Привіт" ще до з`єднання з абонентом, або ідентификація відбуватиметься вже після з`єднання. Коли технологія буде реалізована, поки що не повідомляється.

Лента.ру