Київ і Донецьк перейдуть на світлодіодне освітлення

Кабінет міністрів України планує запровадити пілотні проекти з встановлення світлодіодного освітлення у містах, які прийматимуть фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні під час ознайомлення з продукцією вітчизняних виробників систем освітлення за світлодіодною технологією.

За його словами, на зазначені заходи буде направлено кошти з держбюджету у рамках відповідної державної цільової програми.

«Починаючи з цього року, мінятимемо, насамперед, у тих містах, де витрачається найбільша кількість електроенергії. Це, як правило, наші великі міста. Зараз у нас вибір дуже простий: у нас є міста, що приймають Євро-2012», - сказав прем`єр.

Крім того, за словами М.АЗАРОВА, у рамках зазначеної програми уряд доручить місцевим органам виконавчої влади сформувати перелік об`єктів бюджетної сфери, у яких доцільно провести заміну традиційних приладів освітлення на світлодіодні. При цьому, відзначив прем`єр, такі системи освітлення запроваджуватимуться на об`єктах бюджетної сфери, що реконструюються, і нових.

М.АЗАРОВ також доручив Держінформнауки у рамках цільової програми забезпечити організацію в Україні власного виробництва світлодіодних елементів у промислових масштабах протягом двох-трьох років. На думку прем`єра, це дасть можливість в майбутньому забезпечувати потреби в світлодіодному освітленні не лише внутрішнього ринку, а й сусідніх ринків.

Як уточнив УНІАН керівник Державної цільової програми розробки і запровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла Віктор СОРОКІН, поточного року на реалізацію програми з держбюджету виділено близько 40 млн. грн.

За зазначені кошти, повідомив чиновник, планується запровадити ряд пілотних проектів з переходу на світлодіодне вуличне освітлення у низці великих міст України, зокрема, у Києві і Донецьку.

Крім того, В.СОРОКІН повідомив, що у вересні 2012 року в Україні планується налагодити виробництво вітчизняного світлодіодного елементу, який використовуватиметься при комплектації світлодіодних світильників, які виготовлятимуться в Україні. Елемент виготовлятиметься українсько-корейським СП за участю корейської компанії «Сеул Семікондактор», яке планується створити поточного року.