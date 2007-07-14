Рух на Сирецько-Печерській лінії відновлено без висадки і посадки на Позняках

Рух потягів на Сирецько-Печерській лінії столичного метро відновлено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Водночас потяги метрополітену на цій лінії курсуватимуть без висадки та посадки пасажирів на станції „Позняки” - до закінчення ремонтних робіт.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня о 18.05 у Києві між станціями „Осокорки” та „Позняки” Сирецько-Печерської лінії метрополітену під час проведення профілактичних робіт щодо укріплення просідаючих ґрунтів працівниками „Метробуду” було виявлене зміщення залізобетонної плити „тюбінга”.

З 18.15 між станціями „Осокорки” – „Харківська” рух потягів був призупинений, і відключена контактна рейка.

Ситуація перебуває під контролем Головного міськуправління МНС.