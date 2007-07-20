У Росії погіршився стан військової системи попередження про пуски ядерних ракет, і це збільшує ризик "випадкової ядерної війни", стверджує колишній міністр оборони США Вільям Перрі.

"Небезпека випадкової ядерної війни все ще зберігається. Американські та російські ракети як і раніше залишаються в режимі запуску за тривогою, і неминуча небезпека такого становища посилюється тим фактом, що стан російської системи попередження погіршився з часу закінчення холодної війни", - заявив Перрі, який нині працює директором Проекту превентивної оборони в політологічному Центрі міжнародної співпраці у сфері безпеки при Стендфордському університеті, на слуханнях в американському конгресі.

Підкресливши, що разом із загрозою випадкового ядерного конфлікту США стикаються з реальною небезпекою підриву терористами ядерного заряду в одному з американських міст, колишній глава Пентагону констатував, що "через 20 років після закінчення холодної війни над нашими головами як і раніше нависає чорна ядерна хмара".

РІА "Новости"