Ринок веб-планшетів в Україні зріс удвічі, ноутбуків - у півтора рази

У третьому кварталі 2011 року обсяг ринку ІТ і офісної техніки в Україні становив 3,05 млрд. грн, що на 38% більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року. Про це йдеться в результатах дослідження компанії GFK Ukraine, які має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, ринок ноутбуків у третьому кварталі 2011 року становив 479,3 тис. одиниць, що в грошовому вимірюванні дорівнює 1 927,1 тис. грн., що на 48% більше, ніж у третьому кварталі 2010 року. Зростання продажу у фізичному вимірюванні становило 64% порівняно з попереднім кварталом. Упродовж року зростання продажу ноутбуків супроводжувалося поступовим зниженням ціни: у третьому кварталі 2011 року вартість ноутбука становила близько 4 тис. 200 грн., тоді як в третьому кварталі 2010 року вона становила 4 тис. 700 грн. Проте, в поточному кварталі падіння ціни зупинилося, навіть було зафіксоване 1,2% зростання. На думку експертів GFK, зростання цін триватиме, і така динаміка середньої ціни може бути частково пов'язана з бумом споживчого кредитування на техніку.

Частка 15-дюймових мобільних комп'ютерів збільшилася на 3,7% за рахунок сегменту 10-дюймових (нетбуков) і 14-дюймових моделей, які впродовж року постійно втрачають свою частку продажу. Третій квартал 2011 року показав зростаючу популярність ультрамобільних і легких комп'ютерів для виходу в Інтернет - веббуків (планшетів). Зростання 105% продемонстрував цей сегмент у третьому кварталі порівняно з показниками попереднього періоду.

За результатами третього кварталу 2011 року продаж стаціонарних комп'ютерів збільшився на 41% порівняно з показником попереднього кварталу. В цілому, ринок у третьому кварталі становив близько 153 тис. десктопів на суму 576 млн. грн. (на 33% більше, ніж у третьому кварталі 2010 року). Середня вартість стаціонарного комп'ютера в цьому кварталі становила 3 тис. 900 грн.

Крім того, в третьому кварталі 2011 року в цілому кінцевому користувачеві було продано близько 231 тис. одиниць рідкокристалічних моніторів на суму 291 млн. грн. Зростання порівняно з третім кварталом 2010 року становило 26% у фізичному вимірюванні та 16% у грошовому.

Сканери показали падіння продажу порівняно з третім кварталом 2010 року на 26% у фізичному і 4% грошовому вимірюванні (до 8,7 млн. грн.). Ринок багатофункціональних пристроїв становив 165 тис. шт., що еквівалентно 160 млн. грн. у грошовому вираженні (зростання на 15% порівняно з 3-м кварталом 2010 року). Обсяг продажу принтерів у третьому кварталі 2011 року становив 79 тис. одиниць або 80 млн. грн. (зростання на 9%).

Довідка УНІАН. Дані GFK Ukraine щодо ринку засновані на дослідженнях, які проводить панель Retail and Technology (Панель роздрібної торгівлі). Панель роздрібної торгівлі містить дані з більш як 190 тисяч роздрібних торгових точок у всьому світі.