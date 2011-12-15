Азаров зареєстрував своє прізвище як товарний знак

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ зареєстрував за собою знак для товарів і послуг AZAROV.

Зокрема, як повідомляється на сайті Укрпатенту, знак був зареєстрований 12 грудня, а сама заявка на реєстрацію подана 19 жовтня.

Згідно з інформацією на сайті, тепер під логотипом AZAROV прем'єр може надавати послуги зі складання податкових декларацій, аналізувати собівартість товарів і послуг, надавати послуги з порівняння цін, послуги секретаря або послуги з пошуку спонсорів, писати рекламні тексти, керувати справами артистів-виконавців, надавати доступ до інтернету і навіть забезпечувати спілкування через інтернет-чати і форуми.

Як пише газета «Сегодня», прес-секретар М.АЗАРОВА Віталій ЛУК’ЯНЕНКО зазначив, що нічим із вищепереліченого, окрім спілкування в чатах, прем'єр займатися не планує, просто для оформлення заявки використано стандартну форму.

«А мета реєстрації цілком практична: АЗАРОВ «застовпив» своє ім'я, щоб під ним в інтернет-чатах не плодилися клони, які ведуть листування нібито від імені прем'єра», – зазначає газета.

«Це абсолютно рядова дія для того, щоб захистити аккаунти прем'єр-міністра АЗАРОВА в соціальних мережах від будь-яких фальсифікацій, підробок під нього і тому подібне. Тільки з цією метою, адже вже з'явилися подібні клони», - підкреслив В.ЛУК’ЯНЕНКО. За його словами, «якщо тепер хтось спробує створити в «Фейсбуці» сторінку, що видає себе за справжню азаровську, то вона буде заблокована».

Зробити так прем'єру порадили IT-фахівці. Ціна патентування - близько 10 тис. грн.