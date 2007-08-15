Nokia відкликає 46 мільйонів акумуляторів для мобільників (фото)
18:53, 15 серпня 2007Наука та IT
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Причина - виробничий дефект
Найбільший виробник стільникових телефонів фінська компанія Nokia оголосила про відкликання і безкоштовну заміну 46 мільйонів елементів живлення для стільникових телефонів. Причиною відкликання, як і у всіх подібних випадках, став виробничий дефект, в результаті якого акумулятори можуть перегрітися, повідомляє агентство Reuters.
|BL-5C
BL-5C - найпоширеніший на сьогоднішній день тип батарей, що їх використовує Nokia. Всього було випущено більше 300 мільйонів таких акумуляторів.
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