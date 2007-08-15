Nokia відкликає 46 мільйонів акумуляторів для мобільників (фото)

Найбільший виробник стільникових телефонів фінська компанія Nokia оголосила про відкликання і безкоштовну заміну 46 мільйонів елементів живлення для стільникових телефонів. Причиною відкликання, як і у всіх подібних випадках, став виробничий дефект, в результаті якого акумулятори можуть перегрітися, повідомляє агентство Reuters.

На адресу Nokia надійшло близько 100 скарг на перегрів елементів живлення, в жодному з випадків власники стільникових не постраждали. З`ясувалося, що дефекти мають батареї типу BL-5C, випущені японською корпорацією Matsushita в період з грудня 2005 по листопад 2006 року.

BL-5C - найпоширеніший на сьогоднішній день тип батарей, що їх використовує Nokia. Всього було випущено більше 300 мільйонів таких акумуляторів.

Лента.ру