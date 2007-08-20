Canon офіційно представила два нових цифродзеркальні фотоапарати (фото)
16:37, 20 серпня 2007Наука та IT
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Компанія Canon офіційно представила два нових цифродзеркальні фотоапарати - EOS 40D і EOS-1Ds Mark III, повідомляє Gizmodo.
|Canon EOS 40D
|Canon EOS-1Ds Mark III
Система автофокусування камери спирається на 19 сенсорів і 26 допоміжних точок. Також камера сумісна з модулем бездротового зв`язку WFT-E2A, що дозволяє використовувати накопичувачами не тільки стандартні карти флеш-пам`яті CompactFlash, але й зовнішні USB-диски. Вага камери - 1205 грамів.
EOS 40D з`явиться у продажу у вересні 2007 року за ціною 1299 доларів США за стандартну комплектацію і 1499 за камеру і додатковий об`єктив з фокусною відстанню від 28 до 135 міліметрів. EOS-1Ds Mark III з`явиться у продажу в листопаді 2007 року за ціною 7999 доларів США.
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