Canon офіційно представила два нових цифродзеркальні фотоапарати (фото)

Компанія Canon офіційно представила два нових цифродзеркальні фотоапарати - EOS 40D і EOS-1Ds Mark III, повідомляє Gizmodo.

Камера EOS 40D має 10,1-мегапіксельну CMOS-матрицю з технологією зменшення шуму і тридюймовим рідкокристалічним дисплеєм. Камера здатна знімати із швидкістю 6,5 кадри в секунду, обладнана процесором обробки зображення DIGIC III і унікальною системою "швидкого" автофокусування, заснованого на дев`яти сенсорах. Вага камери - 740 грамів.

EOS-1Ds Mark III має 20,1-мегапіксельну матрицю з системою шумозаглушення, тридюймовим рідкокристалічним дисплеєм, функцією Live View, що дозволяє використовувати дисплей як видошукач, і здатна знімати з швидкістю п`ять кадрів за секунду. Виробник заявляє, що EOS-1Ds пропонує унікальну якість фотографій завдяки тому, що обробкою зображення займаються два процесори DIGIC III.

Система автофокусування камери спирається на 19 сенсорів і 26 допоміжних точок. Також камера сумісна з модулем бездротового зв`язку WFT-E2A, що дозволяє використовувати накопичувачами не тільки стандартні карти флеш-пам`яті CompactFlash, але й зовнішні USB-диски. Вага камери - 1205 грамів.

EOS 40D з`явиться у продажу у вересні 2007 року за ціною 1299 доларів США за стандартну комплектацію і 1499 за камеру і додатковий об`єктив з фокусною відстанню від 28 до 135 міліметрів. EOS-1Ds Mark III з`явиться у продажу в листопаді 2007 року за ціною 7999 доларів США.

Лента.ру