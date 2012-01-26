Невеликий астероїд пролетить поряд із Землею у п'ятницю

Астероїд діаметром 8-10 метрів пролетить у п'ятницю ввечері приблизно в 60 тисячах кілометрів від Землі, свідчать дані, опубліковані на сайті НАСА.

Як передає РІА «Новости», астероїд 2012 BX34 було виявлено в середу, 25 січня, учасниками американського проекту "Каталіна", головне завдання якого полягає в пошуку малих тіл Сонячної системи - астероїдів і комет. Пізніше ці дані були підтверджені обсерваторіями "Маунт-Лемон" і "Магдалена-Рідж".

Згідно з розрахунками науковців, розмір астероїда близько 8-10 метрів, хоча колишні оцінки говорили, що діаметр його може досягати 19 метрів. Цей об'єкт у четвер розминеться із Землею на відстані менш як 0,00043 астрономічних одиниць або 65,2 тисячі кілометрів - на 30 тисяч кілометрів вище за орбіти геостаціонарних супутників.

Як показали розрахунки, наприкінці січня 1959 року він, можливо, пролетів ще ближче до Землі - на відстані в 59 тисяч кілометрів. Проте ближче, ніж у п'ятницю, цей об'єкт не наближатиметься до нашої планети до середини 22-го століття - до моменту, коли обчислені моменти зближення закінчуються.

Астероїд 2012 BX34 включено до групи небесних тіл, які час від часу можуть зближуватися із Землею (Near Earth Object - NEO), але він не увійшов у число потенційно небезпечних (Potentially Hazardous Asteroids - PHA), для яких не виключена можливість зіткнення з нашою планетою.

Проте навіть якщо він увійшов би в атмосферу Землі, він, швидше за все, не досяг би поверхні планети, повністю згорівши в атмосфері. Згідно з розрахунками вчених, приблизно раз на рік в атмосферу Землі вторгається один астероїд діаметром близько кількох метрів. Проте вони згорають в атмосфері, викликаючи спалах на висоті 30-40 кілометрів, і не завдають ніякої шкоди.

Астероїд діаметром більш як 50 метрів може стикатися з поверхнею Землі приблизно раз на 100 років. Ця подія може викликати локальну катастрофу, подібну Тунгуській.