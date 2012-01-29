Вчені виростили частину серця зі стовбурових клітин

Британські вчені вперше в історії виростили частину серця, використавши як «будівельний матеріал» стовбурові клітини. Приблизно через три роки лікарі всього світу зможуть використовувати штучно вирощені компоненти серця в операціях з трансплантації.

Лікарі з британського госпіталю Хеафілд змогли виростити природну тканину, яка працювала як серцеві клапани, що відповідають за кровотік в організмі людей. На це дослідження у вчених пішло майже 10 років. Загалом у проекті беруть участь фізики, фармакологи, клінічні лікарі та мікробіологи.

Фахівці кажуть, що дане досягнення є важливим кроком на шляху штучного вирощування людських органів.

Нагадаємо, що стовбурові клітини є певним видом незрілих клітин живих організмів, кожна з яких здатна диференціюватися. Тобто, простіше кажучи, унікальність клітин полягає в тому, що з них можна виростити будь-яку іншу тканину, з якої складається організм. Донині вчені вирощували зі стовбурових клітин різні хрящі, сухожилля і бульбашки, які є менш складними в порівнянні з серцевим клапаном. В майбутньому, як стверджують фахівці, стовбурові клітини будуть використовуватися для відновлення пошкоджених або втрачених органів.

За словами сера Мегді Якуба, британського кардіолога, який керував дослідженням, на сьогодні його команда працює над більш складним завданням — вирощування повноцінного серця зі стовбурових клітин.

«Це дуже складний процес, проте він у принципі можливий. Я б сказав, що на даний проект у нас може піти ще 10 років», — сказав він.

Медики розповіли, що для вирощування клітин серцевого клапана вони використовували стовбурові клітини, взяті з кісткового мозку. Сам же процес росту клітин проходив на штучних білкових тканинах, розміщених у лабораторних умовах. У підсумку, після закінчення експерименту, були сформовані серцеві клапани діаметром 3 см.

Медики кажуть, що якщо клапани вирощено зі стовбурових клітин пацієнта, якому вони могли б бути пересаджені, то процес відторгнення був би практично виключений і пацієнту навіть не довелося приймати ліки. Однак на практиці це практично неможливо, оскільки банки стовбурових клітин на сьогодні вкрай невеликі, і тому фахівці розпочали вирощувати серцеві клапани, які були б універсальними, тобто з більшою чи меншою мірою вірогідності підходили б широкому загалу.

Британські фахівці стверджують, що було б дуже корисно апробувати дані клапани в практичній ситуації і, якщо вони виявляться функціональними, то це б відкрило шлях до більш масштабних генерацій органів і тканин зі стовбурових клітин.

Дзеркало тижняза матеріалами: CyberSecurity