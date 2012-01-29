Космічна станція відстрибнула від уламка китайського супутника
03:32, 29 січня 2012Наука та IT
2668 0
На орбіті стає затісно
ВисотаорбітиМіжнародноїкосмічноїстанції (МКС) булазбільшенана 1,7км длятого, щоб недопуститиїї зіткненняз уламкомкитайськогометеосупутникаFengyun-1C.
"Маневрпроводивсяздопомогоюкоригувальнихдвигунівслужбовогомодуля "Зірка".Середнявисотаорбітистанції теперстановить391,6км",- повідомляютьвЦентріуправлінняпольотами (ЦУП).
НебезпеказіткненняМКСз уламкамисупутника,збитогокитайськоюбалістичноюракетоювсічні2007 року,виникалавже кілька разів,зауважуєБі-бі-сі.ОстаннійразбезпекаМКСпосталапередзагрозою черезуламкиFengyun-1Cвгрудніминулогороку,але тодіуламокпройшовнабезпечній відстанівід неї.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter