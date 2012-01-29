Космічна станція відстрибнула від уламка китайського супутника

03:32, 29 січня 2012
Наука та IT
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На орбіті стає затісно

ВисотаорбітиМіжнародноїкосмічноїстанції (МКС) булазбільшенана 1,7км длятого, щоб недопуститиїї зіткненняз уламкомкитайськогометеосупутникаFengyun-1C.

"Маневрпроводивсяздопомогоюкоригувальнихдвигунівслужбовогомодуля "Зірка".Середнявисотаорбітистанції теперстановить391,6км",- повідомляютьвЦентріуправлінняпольотами (ЦУП).

НебезпеказіткненняМКСз уламкамисупутника,збитогокитайськоюбалістичноюракетоювсічні2007 року,виникалавже кілька разів,зауважуєБі-бі-сі.ОстаннійразбезпекаМКСпосталапередзагрозою черезуламкиFengyun-1Cвгрудніминулогороку,але тодіуламокпройшовнабезпечній відстанівід неї.

 

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