Користувачі закликають бойкотувати Twitter через цензуру

Введення цензури для окремих країн сервісом мікроблогів Twitter викликало вкрай негативну реакцію у користувачів по всьому світу.

Реагуючи на низку останніх «антисоціальних» ініціатив Twitter, користувачі цієї мережі мікроблогінгу закликали до бойкоту ресурсу.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 27 січня, Twitter оголосив про введення системи часткових блокувань інтернет-контенту для користувачів з ряду країн, а до цього мережа відмовилася підтримати протести своїх колег з США проти законопроектів про боротьбу з нелегальним контентом SOPA і PIPA.

Користувачі, що закликають до бойкоту Twitter, кажуть, що останні ініціативи керівництва Twitter нагадують «спроби соціального суїциду ресурсу». Багато користувачів оголосили, що на знак протесту не будуть використовувати ресурс протягом доби на майбутньому тижні. Інші оголосили неділю «днем тиші» в Twitter. Організатори протестів кажуть, що Twitter є чому повчитися у своїх колег з Google, які раніше відмовилися цензурувати контент в Китаї і навіть зважилися згорнути там свій бізнес.

Користувачі відзначають, що Twitter на подив світовій спільноті став зброєю протесту в арабських країнах у минулому році і саме він став одним з ключових засобів комунікації і спілкування нових сил. Тепер же Twitter дає зворотний хід цього руху. «Останні кроки Twitter були явно спрямовані проти користувачів. Шлях, обраний компанією, в будь-якому випадку провальний, працюючи проти своїх користувачів, компанія втратить базу користувачів і не отримає значної підтримки уряду», — пише соціальний коментатор журналу Forbes Марк Гіббс.

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