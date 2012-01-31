Пошуковик туалетів визнали кращим додатком для телефонів

У національному конкурсі Нідерландів на кращий додаток для мобільного телефону перше місце посіла програма, яка вказує на найближчий туалет.

Додаток під назвою hoognood був розроблений групою студентів. Він отримав більшість голосів на громадському голосуванні за кращий додаток, що "надає потрібну інформацію".

Володарем головного призу журі став додаток Vistory, який показує користувачам фотографії і зйомки місцевості в якій вони в даний момент перебувають. Додаток не дуже підходить для навчання, але готовий до використання туристами, заявило журі.

Змагання було влаштоване як конкурс програм, які використовують урядову інформацію. Міністр економіки Максим Верхаген сказав, що він сподівається, що змагання спонукає більше використовувати офіційну інформацію "велика частка якої доступна безкоштовно", повідомляє Dutch News.

Gazeta.ua