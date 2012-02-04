Польща відклала ухвалення антипіратського закону

Польща відкладає ратифікацію Торговельної угоди по боротьбі з контрафактною продукцією (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA), передає Euronews.



Прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про призупинення процесу ратифікації антипіратського закону, який викликав масові протести інтернет-користувачів країни. За словами прем`єра, закон все ще може вступити в силу, проте це має відбутися тільки після суспільної дискусії, в якій повинні взяти участь, як правовласники, так і звичайні користувачі інтернету.



Торговельне угоди по боротьбі з контрафактом (The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA) було схвалено польським парламентом в кінці січня 2012 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг.У разі вступу закону в силу, працівники митниці отримують право оглядати комп`ютери перетинають кордон країни осіб, а провайдерів зобов`язує повідомляти про порушення користувачами авторського права.



Можливе ухвалення закону викликало масові протести серед польського населення. Так, 22 січня 2012р. польські урядові сайти піддалися кібератаці, а 25 січня понад десяти тисяч жителів великих міст країни вийшли на демонстрації проти прийняття ACTA.