Міліція заперечує, що закрила Ex.ua заради кредиту МВФ

18:37, 04 лютого 2012
Наука та IT
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"Справа - одна з багатьох"

МіністерствовнутрішніхсправУкраїни спростовуєінформаціюпроте, що найбільшийфайлообміннийсервісEх.uaбув закритийзарадиотриманнякредитуМіжнародноговалютногофонду,повідомив усуботукерівникпрес-службиМВС ВолодимирПоліщук.

"Дзеркалотижня.Україна" з посиланнямнависокопоставленогочиновникаМВСповідомляє,що закриттявеб-ресурсуEх.uaбулодемонстративнимжестомукраїнської влади, зробленимпіслявізитуглавиМінфінуВалеріяХорошковськоговСША напереговори зМВФ.

"Цяінформація невідповідаєдійсності", -цитуєТСН.ua.

Вінпідкреслив,що "справаEх.ua" -це одназ багатьохкримінальнихсправ,якепорушувалаірозслідуваламіліція.

Засловамикерівникпрес-служби, в 2011році правоохоронніорганирозслідувалиблизькотисячікримінальнихсправ,пов'язанихз порушеннямправінтелектуальноївласності, близько600направленінарозгляддо суду,по 400вжеє судовірішення. З 2009 року закрито кілька десятків сайтів, які пропагували насильство, жорстокість, ксенофобію.

Як повідомлялося, увечері 2 лютого юристи юридичної компанії "Юскутум", які захищають інтереси EX.UA, повідомили, що намагаються повернути вилучені 200 серверів із загальним обсягом контенту більше 6000 терабайт.

 

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