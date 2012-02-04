Міліція заперечує, що закрила Ex.ua заради кредиту МВФ

МіністерствовнутрішніхсправУкраїни спростовуєінформаціюпроте, що найбільшийфайлообміннийсервісEх.uaбув закритийзарадиотриманнякредитуМіжнародноговалютногофонду,повідомив усуботукерівникпрес-службиМВС ВолодимирПоліщук.



"Дзеркалотижня.Україна" з посиланнямнависокопоставленогочиновникаМВСповідомляє,що закриттявеб-ресурсуEх.uaбулодемонстративнимжестомукраїнської влади, зробленимпіслявізитуглавиМінфінуВалеріяХорошковськоговСША напереговори зМВФ.



"Цяінформація невідповідаєдійсності", -цитуєТСН.ua.



Вінпідкреслив,що "справаEх.ua" -це одназ багатьохкримінальнихсправ,якепорушувалаірозслідуваламіліція.



Засловамикерівникпрес-служби, в 2011році правоохоронніорганирозслідувалиблизькотисячікримінальнихсправ,пов'язанихз порушеннямправінтелектуальноївласності, близько600направленінарозгляддо суду,по 400вжеє судовірішення. З 2009 року закрито кілька десятків сайтів, які пропагували насильство, жорстокість, ксенофобію.

Як повідомлялося, увечері 2 лютого юристи юридичної компанії "Юскутум", які захищають інтереси EX.UA, повідомили, що намагаються повернути вилучені 200 серверів із загальним обсягом контенту більше 6000 терабайт.