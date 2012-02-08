Губернатор припускає, що його сайт не цікавий хакерам

Губернатор Донецької області Андрій ШИШАЦЬКИЙ вважає, що сайти державних структур у Донецькій області не становлять інтересу для хакерів.

Про це він заявив на прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

За словами А.ШИШАЦЬКОГО, сайт Донецької обласної державної адміністрації працює в нормальному режимі й хакерських атак не зазнав.

«Ми працюємо у звичайному режимі, ніяких авральних нарад і зборів із цього приводу не було. У нас не було фактів активізації подібної діяльності на рівні області. З територіальних органів мені не доповідали, що є якісь проблеми. Напевно, ми не становимо такого великого інтересу», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, після закриття EX.UA були зламані сайти МВС, Президента, уряду, Партії регіонів, Нацбанку, СБУ та інші.