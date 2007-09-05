Створено інститут розподілених обчислень

Інститут розподілених обчислень (Institut des Grilles), створений французьким Національним центром наукових досліджень (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS), має забезпечити науковцям легкий доступ до надпотужних обчислювальних ресурсів різного походження, повідомляє CNRS в своєму прес-релізі.

Новий інститут об`єднає в одну інфраструктуру майже всі значні обчислювальні ресурси французьких лабораторій: суперкомп`ютери, кластери, мережі з безлічі звичайних комп`ютерів, що здійснюють паралельні обчислення. Крім того, інститут відповідатиме за взаємодію з міжнародними проектами, таким, як EGEE (Enabling Grids for E-SciencE): проект, в якому беруть участь 27 країн з метою створити надійну мережу для розподілених обчислень і розробити зручне програмне забезпечення.

Розподілені обчислення - спосіб подолати брак комп`ютерних потужностей, який часто використовується в сучасній науці: обчислення "розпаралелюються", діляться на безліч окремих підзадач, які розподіляються між об`єднаними в мережу звичайними комп`ютерами. У багатьох проектах це комп`ютери користувачів інтернету, які добровільно надають для обчислень частину свого машинного часу.

Останнім з таких проектів (стартує 31 серпня) є дослідження клімату Африки, точніше, шкоди, яку можуть завдати малорозвиненим країнам ймовірні зміни клімату. Дослідження проводить світова мережа World Community Grid, котру фінансує IBM. На даний момент мережа об`єднує більше 700 тисяч комп`ютерів, її потужність постійно збільшується.

Лента.ру