Норман Фостер збудує перший туристичний космопорт

Архітектурне бюро Foster + Partners виграло тендер на будівництво головної будівлі першого в світі туристичного космопорту. Споруду під назвою The New Mexico Spaceport Authority Building збудують у штаті Нью-Мексіко, США. Зовні вона нагадуватиме ската.

Розташування будівлі частково під землею дозволить нівелювати екстремальні температури в Нью-Мексіко. Космопорт розділять на кілька зон. Частину з них відведуть для туристів, а частина - для астронавтів. Відвідувачі зможуть спостерігати за кімнатою диспетчерів, проте доступ в неї буде обмежений.

За фінансування проекту візьметься державна організація New Mexico Spaceport Authority, створена спеціально для розвитку космічного туризму, пише видання Architectural Record. Бюджет будівництва - 31 мільйон доларів. Будівництво планується розпочати 2008 року.

Перші рейси в космос планується запустити 2009 року. Перевезенням туристів займатиметься компанія Virgin Galactic. Подорож триватиме дві з половиною години. Корабель White Knight ("Білий лицар") підніметься на висоту 15 тисяч кілометрів. Вартість квитка - близько 200 тисяч доларів. Охочі можуть забронювати їх вже зараз.

Архітектурне бюро Foster + Partners відоме багатьма великими проектами. Серед них аеропорт у Пекіні, метро в іспанському місті Більбао, стадіон Гемблі, а також хмарочоси Міжнародного торговельного центру в Нью-Йорку та башта "Росія" в діловому "Москва-сіті".

Лента.ру