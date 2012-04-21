Google запустив Street View для 5 міст України

Про це повідомили УНІАН у прес-службі представництва Google в Україні.

Українські міста доповнять колекцію панорамних знімків вулиць, визначних пам'яток та історичних об'єктів більш як 30 країн світу. Режим Перегляду вулиць також працює на мобільних Картах і в сервісі Google Планета Земля.

Сьогодні компанія подала панорами Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Хрещатика, Андріївського узвозу, Софійської площі в Києві, Площі Ринок у Львові, Шахтарської площі в Донецьку і багато інших, зокрема будівлі Держпрому на площі Свободи в Харкові.

У своїх сервісах Google забезпечує захист особистих даних, тому всі люди і номери легкових машин на панорамних знімках розмиті – для цього використовується спеціальна технологія.

Довідка УНІАН. Заснована в 1998 р. аспірантами Стенфордського університету Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном, компанія Google є сьогодні веб-корпорацією, яка лідирує на основних світових ринках. Штаб-квартира корпорації Google розміщується в Кремнієвій долині, представництва компанії розташовані в Північній Америці, Європі і Азії.