Російсько-американський екіпаж зістикувався з МКС

Космічний корабель причалив до малого дослідницького модуля (МДМ-2) «Пошук» російського сегмента МКС, повідомляє РІА «Новости».

На борту «Союзу» - космонавти Роскосмосу Геннадій Падалка і Сергій Ревин, а також астронавт НАСА Джозеф Акаба. Найдосвідченішим з нового екіпажу є Геннадій Падалка, на рахунку якого три космічних польоти (в 1998 році - на станцію «Мир», в 2004 і 2009 роках - на МКС). Акаба літав у космос один раз на Шатлі в 2009 році, Ревін до цього не мав досвіду космічних польотів.

Після вирівнювання тиску і перевірки герметичності стикувального вузла перехідні люки з корабля на станцію будуть відкриті.

Як очікується, новий екіпаж відпрацює на МКС 126 діб. Наукова програма експедиції включає більше сотні досліджень. Програма польоту нового екіпажу також включає прийом російських вантажних кораблів "Прогрес", японського вантажного корабля HTV, відстиковки європейського вантажника ATV-3 «Едоардо Амальді», прийом двох американських кораблів Dragon (запуск першого з них заплановано на 19 травня) і корабля компанії Orbital Sciences .

Крім того, в рамках роботи на МКС запланований вихід у космос за російською програмою. Як повідомив представник російського ЦУП, попередньо цей вихід запланований на 21 серпня.

Падалка, в рамках виходу в космос планує перенести вантажну стрілу для звільнення місця для майбутньої стиковки із станцією багатоцільового лабораторного модуля, запуск якого запланований на 2013 рік.