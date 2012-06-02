Українська ракета вивела на орбіту американський супутник

Ракета вивела на геостаціонарну орбіту американський космічний апарат «Intelsat 19» масою 5536 кг, повідомляє прес-служба Державного космічного агентства України.

У повідомленні зазначається, що ракета-носій «Зеніт» розроблена державним підприємством «Конструкторське бюро «Південне» і виготовлена державним підприємством «Виробниче об'єднання «Південний машинобудівний завод» у кооперації з російськими та українськими підприємствами.

Супутник «Intelsat-19» створений американською компанією Space Systems Loral на замовлення глобального супутникового оператора Intelsat. Космічний апарат призначений для забезпечення високоякісного мовлення в Австралії, а також поширення міжнародної відеоінформації через Азію і Тихий океан у західну частину США.

Зазначений пуск став тридцять другим пуском ракети космічного призначення «Зеніт-3SL» в рамках програми «Морський старт».