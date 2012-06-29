Китайські космонавти повернулися на Землю

Екіпаж китайського космічного корабля "Шеньчжоу-9", у складі якого здійснила політ перша в КНР жінка-космонавт Лю Ян, повернувся на Землю.

КапсулазкосмонавтамиприземлиласьнапівночіКитаю,вавтономномурайоніВнутрішняМонголія.Закількахвилин команда зустрічі прибуланамісцепосадки.ЯкпередаєСіньхуаз місцяприземлення,медикипровелиоглядчленівекіпажущевкапсулі.



Приземлення транслювалосявпрямомуефіріЦентральноготелебачення (CCTV).Екіпажтакожпоговоривповідеозв'язкуз головоюКНРХуЦзіньтао.



"Шеньчжоу-9" зтрьомакосмонавтаминабортубувзапущенийнаорбіту16 червня.Головним завданнямнинішньої-найтривалішоїкосмічноїмісіїКитаю- зсталопроведення першогоручногостикування зорбітальниммодулем "Тяньгун-1",щорозглядаєтьсяяк важливийетапдляспорудженнякитайськоїорбітальноїстанції.

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