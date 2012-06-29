Китайські космонавти повернулися на Землю
09:32, 29 червня 2012Наука та IT
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Екіпаж китайського космічного корабля "Шеньчжоу-9", у складі якого здійснила політ перша в КНР жінка-космонавт Лю Ян, повернувся на Землю.
Екіпаж ”Шеньчжоу-9”: Лю Ван, Цзин Хайпэн (командир корабля), Лю Ян, фото Сіньхуа
КапсулазкосмонавтамиприземлиласьнапівночіКитаю,вавтономномурайоніВнутрішняМонголія.Закількахвилин команда зустрічі прибуланамісцепосадки.ЯкпередаєСіньхуаз місцяприземлення,медикипровелиоглядчленівекіпажущевкапсулі.
Приземлення транслювалосявпрямомуефіріЦентральноготелебачення (CCTV).Екіпажтакожпоговоривповідеозв'язкуз головоюКНРХуЦзіньтао.
"Шеньчжоу-9" зтрьомакосмонавтаминабортубувзапущенийнаорбіту16 червня.Головним завданнямнинішньої-найтривалішоїкосмічноїмісіїКитаю- зсталопроведення першогоручногостикування зорбітальниммодулем "Тяньгун-1",щорозглядаєтьсяяк важливийетапдляспорудженнякитайськоїорбітальноїстанції.
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