Китайські космонавти повернулися на Землю

09:32, 29 червня 2012
Наука та IT
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Екіпаж китайського космічного корабля "Шеньчжоу-9", у складі якого здійснила політ перша в КНР жінка-космонавт Лю Ян, повернувся на Землю.

Екіпаж ”Шеньчжоу-9”: Лю Ван, Цзин Хайпэн (командир корабля), Лю Ян, фото Сіньхуа

 

КапсулазкосмонавтамиприземлиласьнапівночіКитаю,вавтономномурайоніВнутрішняМонголія.Закількахвилин команда зустрічі прибуланамісцепосадки.ЯкпередаєСіньхуаз місцяприземлення,медикипровелиоглядчленівекіпажущевкапсулі.

Приземлення транслювалосявпрямомуефіріЦентральноготелебачення (CCTV).Екіпажтакожпоговоривповідеозв'язкуз головоюКНРХуЦзіньтао.

"Шеньчжоу-9" зтрьомакосмонавтаминабортубувзапущенийнаорбіту16 червня.Головним завданнямнинішньої-найтривалішоїкосмічноїмісіїКитаю- зсталопроведення першогоручногостикування зорбітальниммодулем "Тяньгун-1",щорозглядаєтьсяяк важливийетапдляспорудженнякитайськоїорбітальноїстанції.

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