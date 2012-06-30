Сьогоднішній день буде на 1 секунду довшим

День 30 червня 2012 у всьому світі офіційно буде подовжений на одну секунду – саме так Міжнародна служба обертання Землі компенсує різницю між показаннями еталонних годин і астрономічним часом. Стрілки еталонних годин в усьому світі будуть зупинені рівно на одну секунду, повідомляє Дзеркало тижня.

Це має статися безпосередньо опівночі за Всесвітнього координованим часом. У підсумку 1 липня 2012 за найточнішими хронометрами розпочнеться з відповідною затримкою. Таке рішення прийняли фахівці Міжнародної служби обертання Землі. Цей центр розташовується в Парижі і вважається головним хранителем Всесвітнього координованого часу.

Як стверджують фахівці, причини для коригування ходу еталонних годин криються в особливостях Землі. Справа в тому, що вона обертається нерівномірно, таким чином, із роками накопичується різниця між астрономічним часом — вона визначається за положенням планети щодо сонця, і часом, який розраховується на основі швидкості розпаду речовин.

Вперше в історії час на секунду зупиняли 30 червня 1972, а останнього разу це робили 31 грудня 2008.