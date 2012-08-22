У марсохода Curiosity почалися проблеми - зламався сенсор вітру

Хоча в космічному відомстві і кажуть, що поломка сенсора не є суттєвою проблемою, вона тягне за собою деякий перегляд програми наукових досліджень на Марсі.

У заяві космічного відомства йдеться, що воно "розчароване" поламкою сенсора, але на основну мету Curiosity на Марсі цей сенсор значного впливу не мав. Хав'єр Гомез-Елвіра, старший інженер за напрямком REMS (Rover Environmental Monitoring Station), де був встановлений сенсор, говорить, що зараз команда фахівців працює над тим, щоб відновити функціональність REMS по максимуму.

Сенсор вітру, який вийшов з ладу, був іспанського виробництва і являв собою внесок Іспанії в даний проект. Він повинен був записувати температуру довкілля і поверхні Марса, а також тиск і вологість на планеті, швидкість вітру і його напрямок. Крім цього, апарат повинен був вимірювати кількість радіоактивного випромінювання від Сонця, що досягає поверхні Марса.

Нагадаємо, що сам апарат Curiosity буде працювати на Марсі два земних роки, намагаючись знайти свідчення того, що в минулому на Марсі існувало життя хоча б на мікробактеріальному рівні. Зараз апарат завершує пост-посадочні перевірки і наступного тижня почне рух по поверхні Марса.

Всі інші інструменти REMS на Curiosity працюють нормально, згідно їх даними, зараз температура в районі посадки апарату досягає плюс 3 вдень і мінус 75 вночі.

За матеріалами: Cybersecurity.ru