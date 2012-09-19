Німців попередили про небезпеку: в Internet Explorer знайшли вразливе місце

Про це повідомляє Лента. ру з посиланням на ARD.

Служба виявила в Internet Explorer слабке місце, яке дозволяє шахраям зламувати комп'ютери користувачів.

За даними відомства, ця слабинка вже неодноразово ставала причиною хакерських атак. Ризику піддаються користувачі Windows XP, що працюють в сьомій і восьмій версіях браузера, а також користувачі Windows 7, які встановили восьму і дев'яту версії Internet Explorer.

Необхідний для атаки код можна знайти у вільному доступі в інтернеті. Для того, щоб використовувати слабкі сторони Internet Explorer, досить заманити користувача на спеціально підготовлену веб-сторінку.

BSI повідомила, що зв'язалася з компанією Microsoft, розробником Internet Explorer, щоб усунути проблеми в безпеці браузера. Microsoft, у свою чергу, порадила користувачам завантажити додаткову програму задля безпеки (Enhanced Mitigation Experience Toolkit). За словами компанії, це тільки тимчасовий засіб, поки не буде усунена існуюча проблема чи не з'явиться нова версія браузера.