Помилка користувачки Facebook призвела до сутичок з поліцією

Інцидент стався в п'ятницю ввечері. У зіткненнях з поліцією поранене шестеро осіб, троє з них - серйозно. Були розбиті вітрини, підпалені автомобілі, зламані дорожні знаки та ліхтарі. Поліція заарештувала 20 учасників заворушень.

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Вуличні юрми молоді, яка прямувала на вечірку, налічували близько трьох тисяч осіб - при тому, що населення міста не перевищує 18 тисяч, передає Радіо Свобода з посиланням на місцеві видання.

Попереднє розслідування з'ясувало, що 16-річна відправниця запрошення забула ввімкнути функцію "особисті повідомлення". Таким чином запрошення отримали не тільки її найближчі друзі, а й тисячі інших користувачів.