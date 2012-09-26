У Москві готують мітинг проти закриття You Tube

Як повідомили УНІАН організатори, відповідну заявку подано до мерії Москви. Заявниками мітингу виступили редактор «Форум МСК» Анатолій Баранов, професор академії народного господарства Іван Стариков, член оргкомітету партії «5 грудня» Костянтин Янкаускас, координатор Громадської коаліції на захист Москви Олена Ткач та інші.

«Заявники мітингу вважають введення заборони на доступ до матеріалів, що знаходяться у всесвітній мережі, на підставі незадоволення релігійних або інших груп, недопустимим у правовій, світській державі. Подібні дії характерні лише для тоталітарних, фундаменталістських режимів», - упевнені організатори акції.

Зазначається, що сьогодні всесвітня мережа Інтернет є головним джерелом, що забезпечує право людей на одержання вільно поширюваної інформації.

Заявники мають намір запросити на мітинг усіх користувачів Інтернету, незгодних зі спробами державних органів закрити неугодні їм сайти і знищити свободу слова в Інтернеті.