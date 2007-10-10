У Мережі створено чорний список відразливих сусідів

В інтернеті з`явився веб-сайт RottenNeighbor з базою даних найжахливіших, відразливих і просто невдалих сусідів, повідомляє The Raw Feed. Творці сайту стверджують, що їх проект допоможе людям знайти ідеальне місце для мешкання.

Базу даних заповнюють відвідувачі. Для додання запису користувач має ввести свій поштовий індекс і поставити позначку з описом ступеня деградації своїх сусідів на інтерактивній карті від Google Maps.

За словами творців проекту, RottenNeighbor перш за все орієнтований на покупців нерухомості. За допомогою сайту відвідувач може подивитися ситуацію з сусідами в районі, куди збирається переїздити. На сайті можна виявити будь-який прояв людської недисциплінованості, від вічно п`яних байкерів і наркоманів до несанкціонованих домашніх притулків для бродячих собак.

Проект працює з серпня 2007 року і вже встиг набрати значну базу "поганих" сусідів у багатьох містах США.

Лента.ру