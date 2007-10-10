Оголосили лауреата Нобелівської премії з хімії
12:54, 10 жовтня 2007Наука та IT
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Премія їде до Німеччини
На прес-конференції у Шведській академії наук в Стокгольмі оголошено лауреата Нобелівської премії за досягнення у сфері хімії. Ним став німецький учений Герхард Ертль (Gerhard Ertl).
Ертль удостоєний премії за "дослідження хімічних процесів на твердих поверхнях". Він народився в 1936 році, працює в Берліні, в інституті Фріца Хабера товариства Макса Планка (Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft).
Сума Нобелівської премії складає 10 мільйонів шведських крон.
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