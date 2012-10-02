Литвин вважає несвоєчасним продаж SIM-карток за паспортами

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Спікер зазначив, що хоче сказати з цього приводу «свою точку зору як людина, яка не носить мобільний телефон, – мені ця ідея не дуже подобається».

«Я розумію, що сьогодні людина і так перебуває під тотальним контролем держави, а посилення такого контролю є небезпечним для громадян», - додав В.Литвин.

За його словами, можливо, це і виправдано з точки зору боротьби з різного роду проявами тероризму. В той же час він додав, що на сьогодні для «України немає зовнішніх загроз, у нас є проблема внутрішніх загроз – це протистояння і культивування ненависті у політичному середовищі».

В.Литвин впевнений, що в даному питанні не потрібен поспіх. «Поспіху у прийнятті цього рішення, навіть якщо воно буде запропоновано, не буде у депутатському середовищі», - додав В.Литвин.

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Як повідомляв УНІАН, у ВР зареєстровано розроблений Держспецзв'язку України законопроект, що передбачає заборону надання телекомунікаційних послуг без ідентифікації користувачів, зокрема послуг мобільного зв'язку, де найпоширенішим способом отримання послуг є придбання SIM-карток без укладення договорів.

В аналітичній записці Держспецзв'язку пояснюється, що "впровадження процедури надання телекомунікаційних послуг з використанням ідентифікаційних телекомунікаційних карток на підставі укладеного між оператором телекомунікацій та споживачем телекомунікаційних послуг договору в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, дасть можливість споживачам отримувати відповідні телекомунікаційні послуги згідно з договором, а правоохоронним органам - ідентифікувати споживачів при проведенні заходів щодо запобігання правопорушенням та їх розкриттю".

Держспецзв'язку вважає, що в результаті прийняття законопроекту буде удосконалено порядок отримання правоохоронними органами інформації про споживачів телекомунікаційних послуг та надані телекомунікаційні послуги, буде надана можливість визначити порядок придбання ідентифікаційних телекомунікаційних карток споживачами, що дозволить правоохоронним органам "ефективніше виконувати обов'язки щодо захисту життя, здоров'я, прав і свобод громадян, власності, природного середовища, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань з використанням телекомунікаційної складової".