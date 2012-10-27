У пошуку Яндексу з'явилися дані про виборчі дільниці України
У пошуку Яндексу з'явилися дані про виборчі дільниці, на яких 28 жовтня 2012 року пройдуть вибори народних депутатів України.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії Яндекс.
Користувачі можуть дізнатися, на яку дільницю їм потрібно йти й де вона знаходиться. Для цього достатньо вказати в запиті свою адресу — наприклад, [дільниця правди 37] або [дільниця маяковського 15]. Яндексу відомі виборчі дільниці в усіх великих містах країни.
На yandex.ua можна буде також побачити перші підсумки виборів. Яндекс стежитиме за розвитком подій і на запити про результати голосування показуватиме свіжі цифри.
Дані про виборчі дільниці і про підрахунок голосів Яндексу надає Центральна виборча комісія.
Довідка УНІАН. Яндекс - російська пошукова система та інтернет-портал. Яндекс має офіси в Україні, Казахстані, Білорусі й Туреччині. Дохід компанії в 2011 році становив понад 620 млн дол.