У пошуку Яндексу з'явилися дані про виборчі дільниці України

Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії Яндекс.

Користувачі можуть дізнатися, на яку дільницю їм потрібно йти й де вона знаходиться. Для цього достатньо вказати в запиті свою адресу — наприклад, [дільниця правди 37] або [дільниця маяковського 15]. Яндексу відомі виборчі дільниці в усіх великих містах країни.

На yandex.ua можна буде також побачити перші підсумки виборів. Яндекс стежитиме за розвитком подій і на запити про результати голосування показуватиме свіжі цифри.

Дані про виборчі дільниці і про підрахунок голосів Яндексу надає Центральна виборча комісія.

Довідка УНІАН. Яндекс - російська пошукова система та інтернет-портал. Яндекс має офіси в Україні, Казахстані, Білорусі й Туреччині. Дохід компанії в 2011 році становив понад 620 млн дол.