Столицю Казахстану хочуть накрити гігантським куполом

Архітектор вважає, що зведення подібної конструкції дозволило б повністю вирішити проблему холодів і привернуло б в місто мільйони туристів, повідомляє казахська газета «Экспресс-К».

Будівництво подібного купола може обійтися в мільярд доларів, але ця інвестиція може себе окупити за рахунок туризму і енергетичної економії, вважає архітектор.

Ідея зведення міст біля Полярного кола, накритих гігантськими куполами, існувала ще в СРСР. Подібну споруду почали будувати в місті Айхал в Якутії. Однак коли інформація про запаси найближчого родовища алмазів не підтвердилася, проект був заморожений.

Аналогічний проект в даний момент хочуть реалізувати в Х'юстоні (США). Гігантська будова, яку затіяли американські архітектори, покликана врятувати мегаполіс від ураганів і нестерпної спеки.

Це буде величезний купол з фторопластику висотою півкілометра і приблизно півтора кілометра в діаметрі. Він накриє собою діловий центр міста, зелені насадження та елітне житло. Якщо за стінами купола будуть вирувати тропічні зливи і вітер, що збиває з ніг, або ж лютуватиме 40-градусна спека, то всередині купола завжди буде підтримуватися комфортна температура 22 градуси тепла і легка вологість. Проект купола над Х'юстоном вже називають проектом століття.