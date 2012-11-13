Топ-менеджер Microsoft, який відповідав за Windows 8, пішов у відставку

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Примітно, що Сінофскі вирішив залишити компанію незабаром після випуску Windows 8 - новітньої версії відомої операційної системи, на яку Microsoft покладає великі надії. За даними компанії, рішення про відставку Сінофскі прийняв добровільно.

У листі, який отримали від Сінофскі співробітники Microsoft, він пояснює свій відхід особистими обставинами, повідомляє РІА "Новости".

"Я вирішив, що для мене настав час відійти від обов'язків у Microsoft. Після 23 років роботи над продуктами Microsoft я вирішив залишити компанію, щоб шукати нові можливості, засновані на моєму досвіді", - цитує видання лист Сінофскі.

На ринку ходили чутки про розбіжності глави з розробки Windows з іншими топ-менеджерами Microsoft, пише All Things Digital. Однак, за словами Сінофскі, спекуляції щодо причин і несподіваного часу його відходу безпідставні.

Microsoft почала продаж фінальної версії Windows 8 в кінці жовтня. Windows 8 стала першою настільною платформою Microsoft, оптимізованою для роботи як з традиційними персональними комп'ютерами, так і з планшетами.

За чотири дні після випуску Microsoft продала 4 мільйони копій Windows 8, призначених для оновлення старих версій платформи.