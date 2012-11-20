ЦВК заборонила користуватися відеокамерами з дільниць без дозволу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене на засіданні ЦВК.

Згідно з рішенням, Рада міністрів АРК, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації повинні забезпечити збереження технічних комплексів на підставі укладених з Центральною виборчою комісією договорів про безоплатне відповідальне зберігання.

Крім того, рішенням ЦВК визначені необхідні умови збереження техніки.

Зокрема, температура повітря у приміщенні має бути від нуля градусів до плюс 40 градусів, а вологість – від 5% до 80% без утворення конденсату.

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Водночас, згідно з рішенням ЦВК, місцеві держадміністрації можуть використовувати програмно-апаратні комплекси виключно за погодженням з Центральною виборчою комісією.