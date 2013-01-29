Російських блогерів перевірять на педофілію

Наприкінці минулого року вибухнув скандал навколо популярного автора "Живого журналу" (ЖЖ) Рустема Адагамова (drugoi).

Колишня дружина Адагамова в телевізійному інтерв'ю звинуватила його в інтимному зв'язку з неповнолітньою. Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що гадана жертва Адагамова передала докази його провини російським слідчим, а також поспілкувалася з норвезькими поліцейськими міста Ліллесанн і в деталях розповіла про те, як і коли щодо неї було скоєно злочин. Ця тема активно обговорювалася в блогах.

За даними газети, експертні дослідження в галузі пропаганди педофілії в блогах замовили московська влада. Як розповів "Известиям" керівник департаменту регіональної безпеки, будуть досліджуватися факти розміщення пропаганди дитячої порнографії, і не тільки в блогах, а й на будь-яких інформаційних носіях. "При цьому самі блогери при бажанні зможуть допомогти виявляти і направляти в правоохоронні органи цю інформацію", - додав він.

Експертиза перевірить, зокрема, і тексти інтернет-користувачів, які активно обговорюють скандал навколо Адагамова.