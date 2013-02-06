Київський школяр став переможцем конкурсу Google

Про це повідомили у департаменті освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації.

У змаганні взяли участь 334 школяра із 36 країн, які загалом виконали 1925 завдань.

Для більшості учнів це було перше знайомство з розробкою програмного забезпечення з відкритим кодом. У рамках змагань «Google Code-in» учні працювали разом з провідними спеціалістами Open Source організацій, які формували для учасників найрізноманітніші завдання для виконання.

В результаті, кожна з 10 організацій-наставників, що займаються розробкою програмного забезпечення з відкритим кодом, обрала двох учасників, які стали переможцями від цих організацій на основі вичерпної роботи, яку вони виконували протягом семи тижнів конкурсу.

Наприкінці квітня 2013 року переможці головного призу вирушать на чотири дні в головну штаб-квартиру Google у Маунтін-В’ю, штат Каліфорнія, США, разом зі своїми батьками чи опікунами. Під час цієї подорожі школярі відвідають церемонію нагородження, зустрінуться з інженерами Google.