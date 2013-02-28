Українські держустанови стали жертвами кібершпигунської програми MiniDuke

Серед жертв кібершпигунської програми MiniDuke, за даними дослідження, проведеного «Лабораторією Касперського» спільно з угорською компанією CrySys Lab, опинилися державні установи України, Бельгії, Португалії, Румунії, Чехії і Ірландії. Про це повідомили УНІАН у прес-службі компанії «Лабораторія Касперського» (Росія).

Крім того, від дій кіберзлочинців постраждали дослідницький інститут, два науково-дослідні центри і медична установа в США, а також дослідницький фонд в Угорщині.

Як наголошується в повідомленні, «Лабораторія Касперського» оприлюднила звіт про дослідження низки інцидентів, які сталися минулого тижня і пов'язані з черговим прикладом кібершпигунства проти урядових установ і наукових організацій в усьому світу. Під час атаки зловмисники застосували поєднання складних шкідливих кодів «старої школи» писання вірусів і нових просунутих технологій використання уразливостей у Adobe Reader – і все це для того, щоб одержати дані геополітичного характеру з відповідних організацій.

Під час дослідження програми MiniDuke з'ясувалося, що автори MiniDuke досі активні, востаннє вони модифікували шкідливу програму 20 лютого 2013 року. Для проникнення до систем жертв кіберзлочинці використовували ефективні прийоми соціальної інженерії, за допомогою яких розсилали шкідливі PDF-документи. Ці документи були актуальним і добре підібраним набором сфабрикованого контенту. Зокрема, вони містили інформацію про семінар з прав людини (ASEM), дані про зовнішню політику України, а також плани країн - учасниць НАТО. Всі ці документи містили експлойти, що атакують 9, 10 і 11 версії програми Adobe Reader.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший в Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн. дол.