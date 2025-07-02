Цього року на американську валюту вплинуло безліч чинників.

У середу, 2 липня, долар опинився поблизу найнижчого рівня з лютого 2022 року щодо основних валют. Трейдери оцінюють потенційний вплив законопроєкту президента США Дональда Трампа про витрати та наближення термінів введення мит.

Видання Reuters пише, що курс євро в середу знизився на 0,3% до 1,1774 долара, але був близький до максимуму вересня 2021 року, а курс фунта знизився на 0,15% до 1,3722 долара, після того, як напередодні досяг максимуму за три з половиною роки.

Долар зріс на 0,3% відносно японської ієни і досяг позначки в 143,8. У результаті індекс долара, який вимірює курс валюти по відношенню до шести основних валют, трохи зріс і склав 96,74, але був близький до трирічного мінімуму.

Відео дня

Цього року на американську валюту вплинуло безліч чинників, і перша половина року стала для неї найгіршою з початку ери плаваючих курсів на початку 1970-х років.

Курс валют в Україні - останні новини

НБУ встановив 2 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,82 грн/дол., а курс європейської валюти - на рівні 49,41 грн за один євро, встановивши новий рекорд.

В обмінниках України середній курс долара сьогодні становить 41,70 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,64 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках становить 49,60 грн/євро, а курс продажу - 49,40 грн/євро.

Вас також можуть зацікавити новини: