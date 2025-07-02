Водночас усіх 3 керівників студії Unknown Worlds було звільнено.

Студія Unknown Worlds, що працює над серією Subnautica, переживає масштабну зміну керівництва. Про це повідомляє видавництво Krafton, що володіє студією.

Новим генеральним директором став Стів Папутсіс, ветеран індустрії та колишній продюсер серії Dead Space. Він замінить одразу трьох ключових фігур: креативного лідера франшизи Чарлі Клівленда, директора Теда Гілла і співзасновника Макса Макгуайра. Усі троє залишають проєкт.

Krafton зазначає, що спочатку хотіла зберегти творців оригінальної гри, але, схоже, сторони не змогли домовитися. Натомість компанія робить ставку на досвід Папутсіса, називаючи його підхід енергійним і орієнтованим на результат.

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Як каже директор Krafton Кім Чан Хан, зараз для команди головне - створити максимально повноцінну і гідну частину серії: "Subnautica 2 викликає величезні очікування, і ми зобов'язані виправдати їх. Стів приєднався до нас, щоб втілити цю обіцянку і зробити гру, якою пишатимуться фанати".

Папутсіс одночасно керуватиме Unknown Worlds і Striking Distance, студією, що створила The Callisto Protocol. Він підкреслює, що гравці залишаються для нього пріоритетом:

"Досвід гравця - наш головний орієнтир. Команда гранично зосереджена на тому, щоб дати спільноті Subnautica гру, на яку вона дійсно заслуговує".

Реліз Subnautica 2 у ранньому доступі все ще запланований на цей рік. У сиквелі вперше з'явиться багатокористувацька гра.

Раніше ми розповідали, що розробники Subnautica 2 показали перший геймплей у кооперативі. Гра підтримуватиме до 4 осіб одночасно.

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