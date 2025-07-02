З матеріалу тепер можна буде крафтити інструменти, і не тільки.

У Minecraft анонсували оновлення, яке нарешті дасть міді гідне застосування: від нових інструментів до повноцінного помічника-сортувальника.

Тепер із міді можна буде створювати кирки, мечі та іншу екіпіровку. Це буде проміжним тиром між каменем і залізом. Як пояснює розробник Меттью Клохессі, раніше гравці просто збирали мідь і не знали, куди її подіти: "Я завжди видобуваю купу міді, забуваю, що з неї не можна зробити інструменти, і просто ношу її з собою".

Але головне - це повернення мідного голема. Він брав участь у голосуванні за нового моба 2021 року, але тоді програв Алеї. Тепер Mojang вирішила втілити ідею інакше: голем переміщатиме предмети з мідних скринь в інші. Це спростить управління інвентарем без складних редстоун-схем і модів.

Відео дня

Як зазначає Клохессі, голем має стати простим рішенням для тих, хто втомився від хаосу в скринях.

Оновлення вже доступне в беті Бедрока, і незабаром добереться до Java-версії.

Раніше ми розповідали, що в мережі з'явився прототип скасованої LEGO-гри за Minecraft, і в нього можна пограти. Mojang згорнула проєкт ще 2012 року.

Крім того, нещодавно творці League of Legends закрили свого "вбивцю" Minecraft через 7 років після анонсу. Розробкою займалася команда Hypixel, найвідомішого мультиплеєрного Minecraft-сервера.

Вас також можуть зацікавити новини: