Найімовірніше, розробка ведеться під потреби майбутньої Playstation 6.

Головний інженер Playstation Марк Церні та віцепрезидент AMD Джек Хуінь оголосили про спільний ШІ-проєкт, який має вивести графіку та ігровий процес в іграх на наступний рівень.

У себе в соцмережах Хуінь повідомив, що проєкт отримав кодову назву Amethyst. Розробка зосередитися на дослідженні можливостей машинного навчання для поліпшення графіки та геймплею в іграх.

Компанії вірять, що нейромережі зможуть стати ключем до переходу заліза на новий етап розвитку. Так, як це, наприклад, зробили графічні прискорювачі свого часу.

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Очевидно, що результати проєкту Amethyst пізніше будуть використані в Playstation 6. Можна припустити, що наступна консоль буде активно використовувати нейромережеві апскейлери, що дасть змогу знизити навантаження на залізо і ширше задіяти вимогливі графічні технології, те саме трасування променів, наприклад.

Sony вже використовує власний аналог NVIDIA DLSS в деяких іграх на Playstation 5 Pro - PSSR. Але ця технологія все таки працює не найкращим чином.

Раніше ми розповідали, що Microsoft і AMD уклали партнерство для створення нових консолей Xbox. Схоже, наступні приставки Xbox дійсно працюватимуть на Windows.

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