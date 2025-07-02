Росія знищила термінал 'Нової пошти' у Слов'янську: можливі затримки у відправленнях

Наразі відомо про орієнтовно 300 знищених посилок.

В ніч на середу, 2 липня, росіяни атакували дронами місто Слов'янськ Донецької області. Внаслідок влучання "шахедів" зруйновано термінал "Нової пошти".

Як повідомляє пресслужба компанії, працівники не постраждали.

"Нова пошта" оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях зі Слов'янська та у місто з усіх регіонів України. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що сума збитків уточнюється. Наразі відомо про орієнтовно 300 знищених посилок та 5 тисяч вцілілих. На місці працюють співробітники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Додаткову інформацію про відправлення можна знайти у трекінгу в застосунку.

Російські атаки на "Нову пошту" - останні новини

Російські війська за роки війни неодноразово влучали в термінали та відділення "Нової пошти". Так, у травні російський ударний дрон влучив у депо "Нової пошти" в Ізюмі в Харківській області. Тоді внаслідок влучання спалахнула пожежа. Депо та відділення пошти було зруйновано.

3 червня внаслідок російської атаки "шахедами" було зруйновано частину сортувального терміналу "Нової пошти" в Харківській області. Ніхто з працівників не постраждав, пожежу було ліквідовано.

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